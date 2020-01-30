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30.01.20 11:29

В Запорожье волонтеру Андрею Лукину сожгли машину. ВИДЕО

В Запорожье в ночь на 30 января горел автомобиль Volkswagen В6, который принадлежит волонтеру Андрею Лукину.

Об этом волонтер сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, около 3:30, пока еще не известные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность", - написал Лукин.

В Запорожье волонтеру Андрею Лукину сожгли машину 01

О том, что горит его автомобиль, волонтер узнал от соседей. Говорит, они прислали видео пылающего автомобиля.

В ГСЧС в Запорожской области отметили, что пожар произошел на ул. Штурмовой. Причина пожара устанавливается.

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