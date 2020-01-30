Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
30.01.20 12:52

Один украинский воин ранен на Донбассе, с начала суток наемники РФ дважды обстреливали позиции ВСУ, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. В результате обстрелов один украинский воин ранен, потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении с 9 часов утра противник со станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал позиции украинских воинов  в районе населенного пункта Березовое.

Около 11 часов на Луганском направлении оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского.

По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов однин украинский воин ранен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприниматель продавал контрафактный алкоголь в районе проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100