Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ. ВИДЕО

Об этом Асеев написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера выступил в ПАСЕ в Страсбурге, а также встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, постоянным представителем Украины при Совете Европы, господином Борисом Тарасюком и многими правозащитниками. Везде говорил о ситуации в Донецке и пленных. "Приятно" удивило и полное отсутствие украинских СМИ в зале во время выступления – и это при том, что некоторые наши телеканалы стояли в фойе. Видимо, нужно выступать с вилами, чтобы тебя снимали – или это уже вчерашний день, коллеги?" - рассказал Асеев.

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Он привел в своем посте речь, с которой выступил перед присутствующими.

"Уважаемые дамы и господа, позвольте мне обратиться сегодня к вам не как журналисту, который провёл более двух с половиной лет в плену. Я не хотел бы выступать перед вами и как человек, которого пытали. В месте, в котором я находился 28 месяцев, меня заставили дать интервью. В тот момент я не был журналистом, как не был журналистом и тот, кто будет брать это интервью. Люди, которые заставили меня его дать, сказали, что для их руководства — полковников и генералов — я всего лишь винтик, маленький человек, никто. Я ответил, что в этом между нами и разница — разница в том, что для них люди начинаются с полковников. Именно поэтому сегодня я хочу выступить перед вами как маленький человек — тот самый никто, которых сотни в донецких и луганских подвалах. Эти люди не просто "сидят": их жестоко пытают, часть — насилуют, часть — привлекают к тяжёлым работам. Они лишены связи с близкими, лишены возможности оправдаться в суде. В месте моего заключения в Донецке был период, когда нас вообще не кормили. Всё это происходит не в Сомали и даже не в Сирии. Всё это происходит в центре Европы в игнорировании всего, во что верит весь цивилизованный мир. Но мне также известно, что мир изменился. Больше нет ситуации "Москва или Берлин", ситуации "или-или". Экономика и калькулятор всё чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор — это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь — сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны. Благодарю за внимание", - заявил Асеев членам ПАСЕ.