Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Захарова прокомментировала заявление Зеленского о равной вине Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.

"Это говорит человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте... В последние годы - после переворота на майдане, усиление неонацизма на Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества... Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа... Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", - сказала Захарова.

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