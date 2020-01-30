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30.01.20 17:38

Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском. ВИДЕО

Спикер российского МИДа Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "человеком, заявляющим о себе как о неонацисте".

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Захарова прокомментировала заявление Зеленского о равной вине Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.

"Это говорит человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте...  В последние годы - после переворота на майдане, усиление неонацизма на Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества... Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа... Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", - сказала Захарова.

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