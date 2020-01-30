Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Отстрел происходил в присутствии представителей Военного представительства Министерства обороны, журналистов, представителей предприятий ХКБМ и ЛКМЗ.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ из броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки. Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

"Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел пулями и не были пробиты. Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопульной стойкости сварных соединений", - говорится в сообщении.

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Также отстрел показал, что укрепляющая наплавка, которую осуществляют на ЛКМЗ, не влияет на бронестойкость БТР-4Е. Специалисты ХКБМ рекомендовать производителю корпусов исключить из конструкторской документации БТР-4Е данный тип работ, что уменьшит стоимость и продолжительность производства корпусов для бронетранспортеров.

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В "Укроборонпроме" отметили, что бронетранспортеры, изготовленные на ХКБМ, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. От военных не поступало информации о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.

Напомним, что 24 января совместная рабочая комиссия в составе специалистов Министерства обороны Украины и представителей Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова проверила качество партии из трех произведенных "Лозовской кузнечно-механический завод" корпусов для БТР-4Е. По результатам проверки были установлены причины выявленных недостатков и разработаны технические задания на восстановление корпусов непосредственно специалистами завода ХКБМ за счет поставщика.

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Также комиссия проверила на наличие повреждений сварочные швы бортов 12 бронетранспортеров БТР-4Е в местах их постоянной дислокации и не обнаружили никаких повреждений или отклонений, которые могут повлиять на противопульную устойчивость брони.

"Результатам проверки было установлено, что корпуса бронетранспортеров соответствуют требованиям технической документации на изделие, а качество сварных соединений корпусов бронетранспортеров соответствует требованиям технической документации на выполнение сварки деталей из специальной стали марки 71", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Напомним, 23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.

В этот же день госконцерн "Укроборонпром" потребовал за 24 часа проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о низком качестве сварки корпусов БТР-4Е.