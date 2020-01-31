Госсекретарь США Помпео возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Возложение цветов транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Перед этим американский дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео прибыл в Киев с официальным визитом обсуждать "пути стратегического партнерства"

Как сообщалось, Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу у него также запланированы встречи президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, митрополитом Киевским и всей Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также с коллективом посольства США в Украине.