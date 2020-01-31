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31.01.20 11:51

Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко в видеоролике рассказал о том, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле, экономя время и горючее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения?

Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет.
И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час", - написал он.

Он отметил, что каким бы странным это ни было, но это реально увеличивает среднюю скорость передвижения по городу, уменьшает расход топлива на 10-12% и улучшает экологическое состояние окружающей среды.

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"При таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%" - добавил он.

С перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться по ссылке http://kiev.klichko.org/news/?id=3808 

Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как поймать зеленую волну в Киеве 01

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