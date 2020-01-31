Нардепов "Слуги народа" засняли на встрече с Ильей Павлюком, которого в СМИ называют контрабандистом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Евгений Плинский и публикует видеозаписи встречи в киевской гостинице "Украина".

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По его словам во фракции "СН" 30 народных депутатов подконтрольны Павлюку и 9 из них работают в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.Кроме того, во встрече предположительно принимал участие и глава таможни Максим Нефьодов.

"Человек очень похожий на Макса фигурирует на этой встрече. Да, и самый интересный момент: из народных депутатов, которые фигурируют на этом видео, когда они встречаются с их куратором Павлюком, семь человек, друзья, члены комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политики - Олег Воронько, Юлия Диденко, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Алексей Леонов, Евгений Петруняк и Олег Марусяк, который по информации авторов видео является родственником Павлюка. Кроме этого в группу Павлюка в налоговом комитете входит Ирина Алахвердиева и Дарья Володина. Просто то ли они не попали в кадр во время этой встречи, то ли на встречу не пришли... Из 18 членов предствленных в комитете "Слугой народа", 9 человек - это люди контролируемые контрабандистом Павлюком", - говорит Плинский.

"На данный момент у меня нет никакой информации, что Павлюк уже пролобировал назначения на таможню в тех или иных регионах, но, друзья мои, в контексте того, что Нефьодов закрыл от СМИ проведения конкурсов на руководителей региональных таможен, возникает вполне обоснованное подозрение, что на кадровую политику украинской таможни оказывается существенное влияние и Нефьодов будет в ближайшее время раставлять на таможне тех людей,.. которые будут ему "спускаться" на вот таких подобных встречах с подобными людьми. Думаю, что Павлюк не единственный человек, который управляет Нефьодовым... Каких вам еще "прозоростей" на таможне не хватает?" - сказал в видеоблоге журналист.

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