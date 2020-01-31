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31.01.20 15:00

Дела по Медведчуку можно плодить и плодить, - Баканов о диалоге с Зеленским в разговоре с Трубой. АУДИО

В пятницу, 31 января, на Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, рассказывает о дискуссии с президентом Владимиром Зеленским в отношении возможных криминальных дел против главы фракции "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.

"Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем на счет криминальных дел по Медведчуку, которые там есть. Он (Медведчук. - Ред.) просто постоянно что-то говорит и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях. Потому что если мы просто пойдем в суд, это будет оценочное суждение... А с другой стороны он будет говорить, что мы на него давим", - говорит Баканов.

На что Труба отвечает, что важно найти "пусть и один единственный, но законный эпизод, который пройдет через суд".

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