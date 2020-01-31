Труба - Баканову: Демчина расставил своих начальников по Украине, менять нужно всех. На данный момент имеем ОПГ. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом Романа Трубы рассказывает человеку с голосом главы СБУ Ивана Баканова об организованной преступной группировке при участии сотрудников правоохранительных органов.

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"Демчина, как его по имени, он же расставил всех своих начальников "К" по Украине. Нужно реально всех менять... Действует по сей день ОПГ", - говорит Труба.

В качестве идеального примера он приводит Одессу, где в криминальной связке действуют "прокурор, СБУ, милиционер, криминалитет".

После этого экс-глава ГБР говорит, что нужны показательные действия, например, "задержка фур на таможне определенных людей и будет резонанс".

Баканов ему говорит в ответ, что "только так и будет".

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Напомним, первый заместитель председателя - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

19 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил его своим указом.

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.