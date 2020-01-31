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31.01.20 19:23

Протестующие на Житомирщине сожгли платежки за доставку газа. ВИДЕО

Таким образом они протестуют против включения в платежки стоимости транспортировки газа.

Акция протеста состоялась в Малине Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Митингующие собрались возле Управления газового хозяйства города. Люди отказываются оплачивать услуги за доставку газа и требуют у правительства отменить нововведение.

Они возмущены тем, что с нового года украинцам нужно будет платить не только за использованное топливо, но и за его транспортировку.

"Люди не хотят платить, понимаете? Никто не понимает здравого смысла этих платежек", — заявил один из участников акции.

Никто из сотрудников Управления газового хозяйства к протестующим не вышел.

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