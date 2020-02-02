Побратимы простились с боевым медиком Клавдией Сытник, погибшей на Донбассе 1 февраля, - 93-я ОМБр. ВИДЕО

Об этом говорится на официальной facebook-странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы с тоской в ​​сердце вспоминаем погибшую на Российско-украинской войне боевого медика Клавдию Сытник. Женщина погибла от осколка вражеского снаряда вчера днем. У нее осталась дочь, сестра и родители.

Совет сержантов, который проводил командир бригады Дмитрий Брижинский, начали с минуты молчания. После этого капеллан холодноярцев Максим Чебан прочитал молитву об усопших.

В короткой речи перед молитвой он сказал: "Свобода никогда не дается даром, просто так. Жизнь и здоровье наших близких, кровь наших братьев - это, к сожалению, та цена, которую мы платим за нашу свободу, нашу независимость". Он отметил, что мы каждый день всеми своими действиями должны доказывать, что смерть наших товарищей не была напрасной", - отмечается в сообщении бригады.

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Клавдия Владимировна Сытник родилась в 1986 году в поселке городского типа Зачепиловка Харьковской области, служила сержантом, старшим боевым медиком механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады. Погибла 1 февраля во время доставки медикаментов на позиции ​​в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области от сквозного осколочного ранения в грудную клетку, полученного во время обстрела со стороны наемников РФ. У нее осталась дочь, сестра и родители.