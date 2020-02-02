Пилот иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв самолета МАУ, - СМИ опубликовали расшифровку переговоров. ВИДЕО

ТСН.Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", пишет Цензор.НЕТ.
Борт "Международных Авиалиний Украины" взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании "Асеман Эйрлайнз". Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.
Приводим полную расшифровку разговора:
"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)
Хронометраж записи 05:12
Диспетчер: Доброе утро, "Украинские международные авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.
Диспетчер: После 6000 футов направление на Парок.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Диспетчер: Доброе утро, 3768.
Диспетчер: "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень 110.
Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.
Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.
Пилот EP3768: Нет, сэр?
Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?
Диспетчер: GPS (неразборчиво).
Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали.
Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, прием.
Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, прием!
Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, как слышно?!
(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)
Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.
Диспетчер: "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?
Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: Мы точно не знаем...
Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: Дай Боже!"
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.