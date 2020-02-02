Пилот иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв самолета МАУ, - СМИ опубликовали расшифровку переговоров. ВИДЕО

ТСН.Тиждень получила запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", пишет Цензор.НЕТ.

Борт "Международных Авиалиний Украины" взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании "Асеман Эйрлайнз". Рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно за три минуты пилот-иранец увидел ракету.

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Приводим полную расшифровку разговора:

"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Хронометраж записи 05:12

Диспетчер: Доброе утро, "Украинские международные авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: Доброе утро, 3768.

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Диспетчер: "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: Нет, сэр?

Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

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Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

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Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, прием.

Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, прием!

Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.

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Диспетчер: "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: Дай Боже!"

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.