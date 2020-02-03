Разумков сегодня собирает глав фракций и премьер-министра на рабочее совещание в 21.00. ВИДЕО

"Я не возражаю и предлагаю сегодня в 21:00 собраться и с аналогичным предложением обращаюсь к Кабинету министров", - заявил Разумков в понедельник на заседании Согласительного совета Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

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Причиной созыва глав фракций парламента и присутствие на этом совещании премьер-министра послужило требование главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она считает, что Гончарук должен отчитаться за зарплаты членов правительства и их заместителей, обсудить с представителями политических сил земельную реформу, передачу государственных компаний в концессию и новый трудовой кодекс.

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"Я прошу узнать, будет ли возможность у премьер-министра, нет ли у него совещаний сегодня. Давайте сразу договоримся, что это будет рабочее совещание в моем кабинете без пиар-историй. Нужно поговорить? Я готов, считаю, что это правильная позиция", - добавил Разумков.