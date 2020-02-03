В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

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"Мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык... Для того, чтобы человек, который хочет войти в Украину, мог поднять эти законодательные акты и посмотреть от момента сопровождения им внесения инвестиций до момента защиты его прав в суде, чтобы он адекватно мог осознавать те плюсы и минусы опасности, которые могут возникать", - сказал он.

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Напомним, ранее в НБУ сообщили, что за прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций.