Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
03.02.20 12:47

В ОРДЛО не выплачивают зарплату либо уменьшают ее размер сотрудникам, у которых нет "республиканских паспортов", - ГУР. ВИДЕО

Оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, которые не намерены отказываться от украинского гражданства.

В ОРДЛО не выплачивают зарплату либо уменьшают ее размер сотрудникам, у которых нет "республиканских паспортов", - ГУР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим т. н. "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия т.н. "паспорта ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Кроме того установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100