Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%". ВИДЕО

"Мы уверены, что уже в этом году десятки тысяч смогут воспользоваться этой программой", - сказал Гончарук в ходе презентации указанной программы в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что каждый подавший заявку предприниматель получит обратную связь.

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"Для начала собственного дела в Украине не хватает доступного ресурса. У нас очень дорогие кредиты, почти не развит финансовый рынок. Это приводит к тому, что если человек хочет начать собственное дело, к сожалению, она не может привлечь ресурсы. Поэтому мы начали решать эту проблему. И сегодня стартует программа 5-7-9", - сказал на мероприятии Гончарук, пишет lb.ua.

Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Бизнесмен должен будет представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

"Пробуйте, пытайтесь. Даже если не получится с первого раза, у нас создана эко-система, которая позволит посмотреть на свой бизнес-план критически, переработать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея уже больше шансов на успех", - сказал Гончарук.