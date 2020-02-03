В Каменском во время движения автобуса с 20 школьниками и двумя учителями умер водитель: неуправляемое автосредство протаранило забор и фонарный столб. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс "Событие", водитель автобуса, спускавшегося от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко, умер за рулем.

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Неуправляемое транспортное средство с детьми в салоне пересекло трамвайные пути, скатилось с проезжей части и врезалось в забор строящегося супермаркета на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, протаранив фонарный столб. По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.

Когда автобус начал поворачивать в сторону строящегося супермаркета, из его передних дверей выпрыгнул человек. Данный момент зафиксировали камеры наблюдения. Позже удалось установить, что это была учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь.

В автобусе находились 20 детей и два учителя. Все они живы.

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