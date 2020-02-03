Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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Защитники Игоря Редькина, которые подали апелляцию, говорили о необоснованности подозрения, заявляли об отсутствии доказательств того, что эксперт при исследовании оружия имел доступ к ствольной коробке автомата.

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Также, по словам защиты есть сомнения в том, что смертельные ранения Окуевой были нанесены именно из оружия калибра 7,62. Также защита акцентировала внимание на крепких социальных связях подозреваемого и его плохом самочувствии.

Прокуратура просила приобщить письмо от Миграционной службы Украины о поддельном украинском паспорте подозреваемого. Суд отказал в связи с тем, что документы не предоставили суду первой инстанции.

Также прокуратура просила оставить Редькина под стражей. Прокурор Юлия Дядюк отмечала риски побега подозреваемого, уничтожения вещественных доказательств, давления на других фигурантов, ведь на оружии нашли еще две ДНК.

Сам Редькин поддержал своих защитников, а в комментарии журналистам коротко прокомментировал информацию следствия о поддельном гражданстве Украины: "Я в Украине живу с 98-го года. Имел документы, как и все".

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В итоге суд отказал в удовлетворении апелляции защиты и оставил Игоря Редькина под стражей.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.