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03.02.20 17:30

"Буду стараться быть вам максимально полезным", - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России. ВИДЕО

Педиатр Евгений Комаровский, которого Владимир Зеленский во время избирательной кампании называл своим советником по вопросам медицины, едет с семинарами в Сибирь и на Урал.

Анонсы предстоящих выступлений медика появились на информационных сайтах по продаже билетов Уфы, Якутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска, сообщает Цензор.НЕТ.

В каждом из этих городов, согласно афишам, Комаровский собирается провести "большой семинар для родителей". Билет на мероприятие стоят от 1000 рублей (393 грн.).

Буду стараться быть вам максимально полезным, - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России 01
Буду стараться быть вам максимально полезным, - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России 02

Видеоанонс мероприятий публикуют пользователи Facebook. На нем Комаровский сообщает, что посетит Урал и Сибирь с 12 по 21 апреля. "В каждом городе у нас пройдет большой семинар длительностью около 4 часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей... Буду стараться быть вам максимально полезным", — говорит Комаровский.

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Журналисты издания "Комментарии. Харьков" спросили Комаровского, почему он решил отправиться в Россию.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", — таким был его официальный ответ.

При этом на официальной странице педиатра в Facebook нет никакой информации о предстоящей поездке в РФ.

Евгений Комаровский — известный украинский педиатр. 18 апреля 2019 года во время представления членов своей команды в эфире программы "Право на владу" тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал его "экспертом" и "своим советником по вопросам медицины". В интервью изданию "Гордон" от 1 июня 2019 года Комаровский говорил, что "с Зеленским как с президентом еще не общался". При этом в интервью от 26 июня 2019 года он говорит, что "за 3 недели в советниках (президента. – Ред.) получил прививку от нашей политики". В списке советников главы государства, который Администрация президента предоставила журналистам 19 июня, фамилии Комаровского нет.

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