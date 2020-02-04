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04.02.20 10:18

"Недостатньо доказів - звільняй", - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня Печерский районный суд г. Киев должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Под зданием суда с утра проходит акция в поддержку Кузьменко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты пикетируют суд с требованием отпустить Кузьменко из-под стражи и прекратить ее уголовное преследование. Митингующие развернули банер на входе в здание суда с призывом освободить Кузьменко, также они держат листовки с фото Кузьменко и требованием ее освобождения.

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Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 01
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 02
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 03
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 04
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 05
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 06
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 07
Недостатньо доказів - звільняй, - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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