Убийство Шеремета: защита Дугарь заявила отвод судье Писанцу. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, адвокаты Дугарь заявили отвод судье Виталию Писанцу, поскольку имеют сомнения в его непредвзятости после того как он отказался присоединять экспертизу адвокатов по росту.

Напомним, сегодня суд продлил арест другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на 2 месяца.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.