Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"В состав группы входило трое жителей Одессы, двое из которых ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Для получения информации о материальном положении потенциальных жертв, последние создали места разврата", — сказано в сообщении.

После оказания услуг интимного характера дамы легкого поведения информировали владельцев борделя, кого из их клиентов можно было бы ограбить.





Смотрите на Цензор.НЕТ: "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников. ВИДЕО+ФОТО

В частности, они сообщали "адрес проживания, наличие денег или ценностей, их место нахождения в доме или квартире, варианты проникновения в их жилища, а также наличие или отсутствие камер видеонаблюдения", — сообщили в полиции.

В последний раз разбойники ворвались в квартиру, которую снимали двое туристов, и под угрозой оружия отобрали 1200 долларов США.

"По месту жительства задержанных и в борделе были изъяты оружие и другие спецсредства, которые использовались при совершении уголовных правонарушений, несколько десятков мобильных телефонов, "черновые" записи о деятельности учреждения. Кроме того, были изъяты деньги, часть из которых имеет признаки подделки", — сказано в сообщении.





Также на Цензор.НЕТ: Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса"

Подозреваемые задержаны. Производство расследуют по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Устроителям борделя грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.