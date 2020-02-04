Убийство Шеремета: защита Антоненко также заявила отвод судье Писанцу. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Если адвокаты Дугарь отвод заявляли по причине вероятной предвзятости судьи, то защита Антоненко заявляя отвод уточнила, что вряд ли произошло автораспределение дел между судьями, поскольку ходатайства прокуратуры по всем трем подозреваемым вчера "достались" одному и тому же человеку - судье Виталию Писанцу, который объявил перерыв в обоих случаях.

Продолжится ли сегодня рассмотрение дела Дугарь пока не ясно.

Напомним, сегодня суд продлил арест другой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на 2 месяца.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.