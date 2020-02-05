Непогода в Украине: Аваков не исключает введение запрета на движение транспорта. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время заседания штаба Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будут наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", - сказал министр внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко поручил начальникам ГУНП в областях и начальникам управлений патрульной полиции в период осложнения погодных условий перевести личный состав на усиленный график службы.

"Необходимо обеспечить ежедневное вовлечение в среднем 1600 нарядов полиции, из которых 400 для патрулирования именно автомобильных дорог государственного значения. Поручаю быть готовыми к сотрудничеству с коммунальными службами и ГСЧС относительно проведения мероприятий эвакуации транспортных средств с дорог и трасс, а также оказания помощи участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ухудшения погоды. Нужно обеспечить сопровождение на участках дорог с осложненным движением карет скорой помощи, автобусов с пассажирами, автомобилей с малолетними детьми. Кроме этого, в случае осложнения погоды Ситуационный центр НПУ будет переведен на круглосуточный чрезвычайный режим работы с привлечением ГСЧС и НГУ ", - отметил Клименко.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что для минимизации негативных последствий погодных условий в круглосуточном режиме будут работать штабы. Они будут координировать действия всех привлеченных сил и средств, проводить мониторинг обстановки и обеспечивать соответствующее реагирование служб на начальном этапе. Организованная координация действий между областными и городскими администрациями, Национальной полицией, спасателями ГСЧС и территориальными подразделениями "Укравтодора".

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Чечеткин также отметил необходимость обеспечения функционирования пунктов обогрева, используя имеющуюся инфраструктуру социальных объектов, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температур.

"Важно обеспечить бесперебойную работу снегоочистительной техники и, при необходимости, передислоцировать ее в регионы, где ожидается наибольшее выпадение снега. Также увеличить количество патрульной полиции на особо опасных участках дорог. Обращаюсь к перевозчикам, 5, 6 и 7 февраля воздержаться, без острой необходимости, от выездов на тяжелогабаритном транспорте", - сказал глава ГСЧС Украины.

Руководитель "Укравтодора" Олег Федоренко отметил, что к реагированию на осложнение погодных условий службы готовы.

"Службам автомобильных дорог поручено провести дополнительный мониторинг наличия соответствующей тяжелой техники и трейлеров для возможной передислокации в пределах области и между областями. Данное указание дежурства дорожной техники перед осложнением погодных условий на опасных участках, определено по результатам предыдущих лет. Одесская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области обратятся к портам, чтобы также привлечь тяжелую технику, поскольку там будут сильные ветры", - отметил он.