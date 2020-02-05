Спикер Палаты представителей США Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в Конгрессе. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает АР.

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"Едва президент Дональд Трамп закончил свое выступление "О положении страны", спикер палаты Пелоси пополам разорвала бумагу, на которой речь была напечатана", - говорится в сообщении.



Фото: Alex Wroblewski / Global Look Press

Как только президент США закончил свое выступление, находившаяся за спиной у Трампа Нэнси Пелоси у всех на глазах порвала текст речи, который президент отдал ей в самом начале, не пожав протянутой руки.

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По словам демократки, этот поступок еще был "вежливым, учитывая имевшиеся альтернативы".

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, выступил в Конгрессе США с обращением о состоянии дел в стране.