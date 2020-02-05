Полное прекращение огня и отвод российских войск до Ростова, - "слуга народа" Арахамия об условиях для выборов в ОРДЛО. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой, передает Цензор.НЕТ.

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"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции у нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольная ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия.

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