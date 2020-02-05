Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа" вместо Венедиктовой. ВИДЕО

Об этом во время открытия заседания Верховной Рады сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Согласно поданному заявлению, в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады объявляю о вхождении народного депутата Украины Санченко Александра Владимировича в состав депутатской фракции политической партии" Слуга народа"", — сказал Разумков.

Санченко был зарегистрирован вместо Ирины Венедиктовой, которая решила сложить мандат парламентария, поскольку ее назначили на должность и. о. обязанности директора Государственного бюро расследований.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

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16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Александра Санченко.

17 января Санченко принес присягу народного депутата.

Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов. До того, как стать депутатом, он был директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.