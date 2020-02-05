"Опыт Януковича показывает - это очень плохо заканчивается", - заявление фракции ЕС о вручении подозрения нардепу Федыне. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Украинцы, трудно поверить, но мы с каждой неделей становимся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских атошников, которые воевали за Украину и воюют на Востоке, украинских волонтеров и украинских патриотов. Сейчас мы стали перед фактом преследования патриотки, члена команды "Европейской Солидарности" Софии Федыны за то, что она высказала свою позицию относительно нынешней власти", - заявил Андрей Парубий.

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"Мы помним, такое уже было. Был у нас уже один президент, который очень боялся критики, его фамилия была Янукович, звали его Виктор. Который падал от падающего яйца и который заставлял правоохранительные органы открывать уголовные дела за критику Януковича. Кому вы кричите "Позор"?! Вы кричите "Позор!"тем правоохранительным органам, которые руководствуются из офиса президента! И вчера об этом говорила министр Кабинета министров. Правоохранительные органы, которые управляются из Офиса президента сегодня преследуют только за то, что патриоты украинцы имеют другое мнение и могут критиковать действующую власть. Для того вы и пропихаєте ваш закон "О дезинформации", чтобы развязать руки для еще более масштабного преследования украинских патриотов, волонтеров, украинских бойцов", - отметил Парубий.

"И у меня общее обращение от всей команды "Европейской Солидарности", остановитесь! Опыт Януковича показывает – это очень плохо заканчивается. Вы хотите напугать патриотов? Вы хочет напугать Софию Федыну и нашу команду "Европейской Солидарности"? Я хочу вам заявить – не напугаете! Вы жалкие! И пытаетесь нагнать страх на тех, кто не боялся Януковича и не боялся его клики. Мы не позволим преследования Софии Федыны. Все украинские патриотические силы станут плечо к плечу защищая и Софию Федину, защищая и всех украинских патриотов, которых Вы сегодня через проплаченные суды пытаетесь запугать. Сегодня на допросе в ГБР легендарный украинский генерал Забродский. Сегодня на допросе в ГБР Яна Зинкевич – выдающийся украинский волонтер. Я хочу призвать, в первую очередь, и членов фракции "Слуга народа", тех которые считают себя патриотами, тех которые были и на Майдане, и в АТО. Вы имеете дать отпор этой тенденции преследования оппозиции. Не допустим репрессий! Защитим Софию Федину! Слава Украине!" - резюмировал Парубий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.