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05.02.20 14:56

"Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов. ВИДЕО

МВД Украины совместно с Международной организацией по миграции и при финансировании ЕС осуществляет просветительскую кампанию "Не храни - сдавай!". Кампания призвана проинформировать об опасности незаконного оружия и боеприпасов и побудить людей добровольно сдать их в Нацполицию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В результате конфликта на востоке государства увеличилось количество незарегистрированного оружия и боеприпасов во всех областях Украины. Почти каждый день, даже в регионах, удаленных от зоны конфликта, происходят преступления и несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с оружием. Еще большую опасность для мирного населения составляют боеприпасы - "трофеи", которые нередко привозят из зоны боевых действий", - сказано в сообщении.

Не храни - сдавай!: в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов 01

В ведомстве напомнили, что статья 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за незаконное хранение оружия. Однако, пункт 3 настоящей статьи освобождает от ответственности тех, кто возвращает оружие.

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Не храни - сдавай!: в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов 02

В МВД подчеркивают, что процедура возврата нелегального оружия простая и прозрачная, граждане не обязаны рассказывать, откуда оно у них.

Не храни - сдавай!: в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов 03

"Не ждите, пока ваше незарегистрированное оружие или боеприпасы обернутся против вас или ваших родных. Отнесите их прямо сейчас в какой-либо отдел полиции. Закон освобождает от ответственности тех, кто возвращает оружие и боеприпасы добровольно!" - добавили в ведомстве.

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