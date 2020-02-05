"Кучкуются русофобы. Это интернациональный нацизм. Междуморье хотят - от Балтики до Кубани. И Калининград забрать", - пропагандисты РФ о телемосте между Литвой и Украиной. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет один из организаторов телемоста Jonas Ohman.

"Приходится признать, что после проведения благотворительного концерта-телемарафона в поддержку Украины "Разом до перемоги!" ("Kartu iki Pergalės!") мы, сотрудники благотворительного фонда поддержки Украины "Blue/Yellow", не ожидали такой "чести" в виде истерики, устроенной по поводу организованного нами концерта на канале "россия1". Видимо, их глубоко страшит и возмущает активная поддержка защитников Украины со стороны граждан непокорной Литвы. Напомним, что в ходе трансляции были сделаны пожертвования на общую сумму около 135 000 евро. Деньги будут использованы для поддержки украинских вооруженных сил, гражданского населения на Донбассе - а также в других регионах Украины. Можно помочь и в Украине. Карта Приват 5169 3305 1986 8845 (голова фонда Blue/Yellow в УА, О.Абрамычев). Спасибо за поддержку! Мы продолжаем работать. Вместе за вашу и нашу свободу! Разом до Перемоги!", - пишет он в своем посте и публикует видеозапись программы "60 минут" с пропагандисткой Ольгой Скабеевой, в которой говорится о телемосте.

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