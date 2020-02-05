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05.02.20 15:43

Граната взорвалась в салоне "Мерседеса": ранены 3 жителя Винницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Между нетрезвыми жителями Жмеринского района возник конфликт. Один из них достал гранату и дернул за чеку. Один мужчина успел выпрыгнуть из салона и остался цел, трое других — в больнице с тяжелыми ранениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Предварительно установлено, что между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля, возник конфликт на бытовой почве. 36-летний участник спора достал гранату, предварительно РГД-5, и привел ее в готовность, после чего произошел взрыв", — сказано в сообщении.

52-летний мужчина успел выпрыгнуть из салона. Трое других в возрасте 21, 34 и 36 лет доставлены в реанимацию Жмеринской больницы.

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Сейчас полиция выясняет, откуда у мужчины была граната.

Производство расследуют по ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами). Наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет или пожизненно.

Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 01
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 02
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 03
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 04
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 05
Граната взорвалась в салоне Мерседеса: ранены 3 жителя Винницкой области 06

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