Граната взорвалась в салоне "Мерседеса": ранены 3 жителя Винницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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"Предварительно установлено, что между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля, возник конфликт на бытовой почве. 36-летний участник спора достал гранату, предварительно РГД-5, и привел ее в готовность, после чего произошел взрыв", — сказано в сообщении.

52-летний мужчина успел выпрыгнуть из салона. Трое других в возрасте 21, 34 и 36 лет доставлены в реанимацию Жмеринской больницы.

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Сейчас полиция выясняет, откуда у мужчины была граната.

Производство расследуют по ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами). Наказание по этим статьям — лишение свободы до 15 лет или пожизненно.











