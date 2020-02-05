Банда угонщиков элитных автомобилей задержана на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержали похитителей автомобилей после совершения ими очередного преступления. Сейчас доказана их причастность к совершению 6 фактов незаконного завладения авто.

В качестве вещественных доказательств изъяты устройства для взлома и сканирования автомобилей, заготовки ключей, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, похищенные номерные знаки, а также парики, перчатки.

Также изъяты похищенные автомобили и автотранспорт, на котором передвигались воры, все они помещены на площадку временного содержания.

Выяснилось, что часть из похищенных автомобилей уже находилась на авторазборке. Сейчас полиция устанавливает их владельцев.

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Фигуранты, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.