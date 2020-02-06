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06.02.20 09:56

"Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский. ВИДЕО

Фракция "Слуга народа" проводит заседание фракции, ожидается, что прибудет Президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил нардеп от "СН" Александр Качура в своем Телеграм-канале.

"Начинается заседание фракции. Ждем приезда президента", - написал он.

Как информирует "Интерфакс-Украина", на заседание прибыл президент Зеленский. Заседание фракции проходит в конференц-зале в здании под куполом, однако журналистов охрана не пускает в коридор перед залом. Журналисты ожидают окончания заседания фракции в кулуарах.

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