"Раньше Трамп раздавал короны на "Мисс Вселенная". Вирус называется коронавирус. Сразу ясно кто виноват", - пропагандисты РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет, в котором говорится об этом вышел на главном российском телеканале ОРТ.

"Очевидно ведь, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты "Мисс Вселенная", где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структурой напоминает тот самый, так сказать, головной убор. И сразу ясно, кто виноват", - говорится в сюжете пропагандистов Кремля.

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