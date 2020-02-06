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06.02.20 11:29

Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук. ВИДЕО

За следующие три года в Украине будут оцифрованы все государственные услуги.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил на презентации сервиса "Дія" премьер-министр Алексей Гончарук.

Видео 5 канал

"Наша цель в течение следующих трех лет оцифровать абсолютно все государственные услуги. ... Не нужно будет ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить Тамару Ивановну в том, что день не такой уж и короткий, и т.д", - отметил премьер.

По его словам, правительство проанализировало наиболее актуальные госуслуги и 50 этих услуг оцифруют уже в этом году.

"Мы расширяем функционал документов, это значит, что теперь по водительским правам можно будет купить билет на самолет. Потому что все равно это документ, который идентифицирует личность", - рассказал Гончарук.

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