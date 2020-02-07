"Вы крутые... Мы с восхищением смотрим, как развивается дискуссия в парламенте", - Гончарук - нардепам. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я хотел бы вам сказать, что вы - крутые. Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все те очень важные, крутые вещи, которые сейчас мы с вами делаем, удается делать только потому, что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой", - сказал Гончарук.

После этого в сессионном зале оппозиционные депутаты начали выкрикивать и шуметь.

"Каждый человек платит значительно меньше, чем в прошлом году. И это не только потому, что зима теплая и так далее. Это манипуляции. Вы приняли закон о анбандлинге Нафтогаза. Это дало нам возможность завершить переговоры с европейцами и россиянами. Это привело к тому, что цена на газ, в том числе, абсолютно ниже, чем могла бы быть", - продолжил Гончарук.

Он добавил, что нардепы также приняли закон, который позволил создать программу доступного кредитования для предпринимателей.

"Сейчас вы вошли в рассмотрение важнейшего закона - о рынке земли. Не о продаже, как многие пытаются представить...Сил вам, мудрости, мы рядом", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что в правительстве с восхищением наблюдают за тем, как развивается дискуссия в парламенте.

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