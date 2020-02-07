Украина не будет затягивать с принятием закона о нацменьшинствах, - Кулеба. ВИДЕО

Об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Речь идет о проекте закона о национальных меньшинствах ... Принятие этого закона предусмотрено законом Украины о функционировании украинского языка как государственного. Наше Министерство культуры, молодежи и спорта активно разрабатывает этот законопроект и он пройдет еще публичное обсуждение. Уже после этого может быть подан в парламент . Я не могу прямо сейчас сказать, когда он окажется в парламенте, но я уверяю, что Украина не будет затягивать этот процесс", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о сроках внесения в Раду законопроекта по защите языков нацменьшинств.

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Кулеба также заверил, что Украина остается преданной своим международным обязательствам в сфере защиты национальных меньшинств, а также гордится и дорожит каждым нацменьшинством, существующем в государстве.