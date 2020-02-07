В Раде зарегистрировано постановление о создании ВСК по делу Шеремета, - Фриз. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Раде заявила нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

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"Мы стремимся в рамках демократического парламентского контроля создать площадку в стенах парламента, для обеспечения беспристрастного, незаангажированного рассмотрения этого дела. Чтобы граждане Украины могли убедиться, что это дело вызывает резонанс не только за стенами парламента. ... Вместе мы стремимся довести это дело до логического конца, потому что не хотим, чтобы виновных назначали, не хотим, чтобы подвергалась сомнению репутация правоохранительных органов или судебной системы", - отметила нардеп.

Фриз надеется, что после рассмотрения постановления на регламентном комитете в следующую среду постановление о ВСК будет вынесено в зал для голосования.

Напомним, ранее Рада создала следственную комиссию по делу Гандзюк и других активистов.

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