Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
07.02.20 17:27

"ГМС, выходи, мы принесли паспорта", - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали здание Государственной миграционной службы на ул. Владимирской в центре Киева в связи паспортным контролем посетителей мечети в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Участники акции протеста  развернули свои плакаты с надписями: "Нет полицейскому произволу", "Украина - правовое государство?", "Украина - не Россия", "Покажите закон, где написано носить паспорт", "ГМС, выходи, мы принесли паспорта", "Хватит наживаться на иностранцах", "Ловите нелегалов на границе, а не возле храмов" и др.

Перед митингующими выступили организаторы акции, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, муфтий ДУМУ "Умма" Саид Исмагилов.

"Нацполиция и миграционная служба нарушали права человека, Конституцию Украины и Закон о национальной полиции по отношению к прихожанам мечети и задержанным лицам. Больше всего возмутило проведение незаконной, безосновательной проверки вблизи религиозного сооружения в молитвенный день. Охота на "нелегалов" осуществлялась когда прихожане направлялись на молитву и выходили из мечети после. Такие методы используют российские спецслужбы! С каких пор такой беспредел по российскому сценарию практикуется в нашей стране? Это позор для нынешней власти! Пока ни Государственная миграционная служба ни Национальная полиция не предоставили обоснованного ответа, в связи с чем проводилась проверка документов и на каких законных основаниях были задержаны 25 человек. Мы осуждаем подобные мероприятия в священные дни для религиозных людей и не хотим, чтобы эти рейды повторялись под мечетями, синагогами и христианскими храмами. Такие действия правоохранителей унижающие человеческое достоинство, противоречат толерантности и демократии, к которой мы все стремимся", - заявили организаторы акции протеста.

Напомним, 31 января Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети. Муфтий Исмагилов раскритиковал полицию, проверявшую документы возле мечети в Киеве: "В свободной стране такие методы неприемлемы". Позже в ГМС прокомментировали операцию после пятничного намаза: "На территорию мечети не входили, права человека не нарушали, обнаружили 15 нарушителей".

ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 01
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 02
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 03
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 04
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 05
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 06
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 07
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 08
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 09
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 10
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 11
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 12
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 13
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 14
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 15
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 16
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 17
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 18
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 19
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 20
ГМС, выходи, мы принесли паспорта, - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100