Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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Отмечается, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют.

Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

Минюст подал иски об аннулировании регистрации этих партий.

Основанием для ликвидации является невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.

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