Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська.
Отмечается, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют.
Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.
Минюст подал иски об аннулировании регистрации этих партий.
Основанием для ликвидации является невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.