Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.
"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский. Президент Украины отметил, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.
Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие человеческих контактов между странами.
Зеленский ознакомил Президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в нормандской формате. Он выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.