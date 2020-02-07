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07.02.20 20:34

Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджио Маттареллой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский. Президент Украины отметил, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами 01

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Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие человеческих контактов между странами.

Зеленский ознакомил Президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в нормандской формате. Он выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

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