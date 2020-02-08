Пьяный водитель сбил коляску на переходе в Энергодаре, ребенок в реанимации. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Департамент коммуникации полиции Запорожской области сообщил, что за рулем ЗАЗ находился 49-летний житель Энергодара. По данным медосмотра, водитель был пьян. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя. Мужчину задержали. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство.

Как пишут местные СМИ, мальчика, который находился в коляске, отправили в больницу. Ему всего несколько месяцев. По предварительной информации, тяжелых травм у ребенка нет. 34-летняя мама мальчика не пострадала.

В местных группах Энергодара появилось видео момента ДТП. На записи с видеорегистратора видно, что женщина с коляской переходила дорогу по зебре. Один автомобиль ее пропускал, а ЗАЗ, который ехал по левой полосе, не остановился и на скорости сбил коляску.

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