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08.02.20 13:25

В в/ч Госпогранслужбы на Львовщине сжигали визуально не изношенное "избыточное имущество" - рюкзаки, карематы, обувь и др., - Синицын. ВИДЕО+ФОТО

В воинской части 2418 Государственной пограничной службы Украины на Львовщине сжигали "избыточное" имущество - рюкзаки, карематы, обувь и др.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Это немного жестяк.

Хотя нет.
Это "утилизация избыточного имущества".

В конкретной воинской части Государственной пограничной службы Украины. А именно в/ч 2418 на Львовщине.

Жаль, не могу тегнуть нынешнего руководителя ГПС Сергея Дайнеко, он боевой офицер из Луганского пограничного отряда, должен прекрасно помнить 2014 и обеспечение его подразделения вещевым имуществом.

А я прекрасно помню сотни и тысячи рюкзаков-карематов-формы и обувь - приборов и тепловизоров - автомобилей и беспилотников, которые люди со всей страны отправляли на Восток.
Пограничникам в том числе.

И еще знаю, кому бы это конкретное, визуально не изношенное, "избыточное имущество" не помешало даже сейчас.

Утилизировали так не только карематы, но и рюкзаки и обувь. "Лишнее", которое при проверке не должно быть в наличии.

Передайте ему там кто-то, что это немного неправильно наверное.
Хотя думаю он и сам понимает".

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Позже Синицын обновил свой пост: "Набрали из ВЧ. Говорят, что будет проведено служебное расследование по факту неправильной утилизации списанного имущества. Ну ок".

В в/ч Госпогранслужбы на Львовщине сжигали визуально не изношенное избыточное имущество - рюкзаки, карематы, обувь и др., - Синицын 01
В в/ч Госпогранслужбы на Львовщине сжигали визуально не изношенное избыточное имущество - рюкзаки, карематы, обувь и др., - Синицын 02

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