Подозреваемый НАБУ Насиров: контроль над таможней сегодня потерян. ВИДЕО

В студии телеканала Наш обсуждали опубликованное 6 февраля видео, на котором глава таможни Максим Нефьодов танцует в окружении девушек на закрытой вечеринке в столичном клубе "Queen", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

В частности, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил: "Это смешно, но не в нашем случае. Если потом возвращаться к вопросу контрабанды. Импорт растет, ВВП растет. Официальный цифры, статистика. А мы как-то совсем не видим это на поступлениях от таможенных платежей. И никто не хочет на этот вопрос смотреть".

По его словам, сейчас "те, кто следит за ситуацией", говорят, что такого никогда не было.

"Таможня неконтролируема, центральный аппарат не контролирует, что происходит на границе. Самый значительный человек сегодня на таможне - это руководитель поста. Его не волнует, кто руководитель области или района, кто работает в центральном аппарате. Он решает все. Все, что угодно. В том экономическом положении, в котором мы находимся, довести ситуацию до того, что не понятно, что происходит по всей границе Украины… Мы не забываем, что экономическая сторона - это одна большая часть проблемы. А другая - кто едет, как едет, что выезжает, что заезжает и все остальное", - подытожил Насиров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 2019 год таможня собрала в госбюджет $14.6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. В марте 2017 года сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт.

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие экс-нардепу Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Читайте: Бывшего руководителя фискальной службы Билоуса допросили по "делу Насирова", - САП

13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Позже он вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет. В Шевченковском райсуде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали зачитать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме. Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.

В октябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о передаче уголовного производства, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Первое подготовительное заседание суда состоялось в пятницу 8 ноября. На заседании ВАКС 19 ноября прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова.