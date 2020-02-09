"Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Участники выполняли по одной песне. Оценивали их члены жюри и зрители.
По результатам первого полуфинала в финал вышли:
Певица Марина Круть (KRUTЬ)
Коллектив GO-A
Певица Jerry Heil
Второй полуфинал национального отбора состоится 15 февраля. В нем примут участие: группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.
А финал национального отбора по определению участника конкурса от Украины состоится 22 февраля.
65-й международный песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам (Нидерланды).
В "Евровидении-2019" Украина не участвовала. В феврале того года Национальная общественная телерадиокомпания и победительница национального отбора Maruv отказались подписывать контракт об участии в "Евровидении". В адрес певицы звучала критика из-за того, что ранее она выступала в Россию, а также планировала там концерты в будущем.
В 2018 году от Украины на "Евровидение" поехал певец Melovin. Он занял семнадцатое место.
В целом представители Украины дважды побеждали в песенном конкурсе "Евровидение": в 2016 году - певица Джамала с песней "1944", в 2004 году – Руслана с песней "Wild Dances".