Во Львове водитель под наркотиками 100 метров тащил патрульного, зажав руку окном автомобиля. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Львовской области.

К патрульным обратились оперативники Управления противодействия наркопреступности и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске. Также, по их словам, в салоне вероятно, есть наркотические средства.

Через некоторое время инспекторы заметили этот автомобиль и остановили его. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водитель выйти и устранить нарушения.

Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал передавать для ознакомления документы. Внезапно он резко поднял стекло, зажал руку патрульном и тронулся. Напарник и сотрудники УПН пытались остановить транспортное средство.

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Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился. 24-летнего львовянина задержали. Он находился с признаками наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске за кражу. У нее обнаружили 10 граммов метадона.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь для полицейского.

Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. На него вынесли постановление по ч.6 ст.121 (Загрязненный номерной знак, что не позволяет четко определить его с расстояния двадцати метров) КоАП и по ч.1 ст.130 (Управление в нетрезвом состоянии) КоАП.

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Мужчину задержали по ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит ответственность по ч.2 ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК, а также по ч.2 ст.345 (Умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.