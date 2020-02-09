Гончарук заявил о планах усилить экономический блок в Кабмине. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Факти ICTV в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения и с фокусом на привлечение инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность. Потому что действительно то состояние дел, которое сегодня есть в промышленности, требует особого внимания", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.

По словам премьера, в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.

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