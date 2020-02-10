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10.02.20 10:31

"Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей. ВИДЕО

Ведущая российского пропагандистского телеканала "Вести: Приморье" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезная запись не попала в эфир, однако была опубликована в соцсетях и быстро распространилась по сети.

Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие получающие льготы россияне, могут потратить полагающиеся им около 1500 рублей: около 900 рублей - на медикаменты, 137 рублей - на путевку в санаторий, а остальные - на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно.

После слов о деньгах, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.

"Я старалась, вы слышали", - сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех.

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