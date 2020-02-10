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10.02.20 12:14

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин Германии пытался вывезти через аэропорт "Киев" в Берлин 301 документальную фотографию с изображением событий времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Таможня передала фотографии Центральному государственному кинофотофоноархиву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Впечатляющие в своей документальности фото с казнью фашистских военных, изнурительным форсированием советскими воинами стратегических объектов, развлечениями детей, чье детство забрала война, изуродованными ранениями телами погибших военных - всех их в свое время пытался вывезти через аэропорт "Киев" ("Жуляны") в Берлин гражданин Германии", - говорится в сообщении.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 01

Отмечается, что 301 документальную фотографию таможня передала Центральному государственному кинофотофоноархиву.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 02

"Все фотографии можно условно разделить на несколько групп. Первая - 25 фото с событиями заключительного этапа Второй мировой войны, вторая - 16 фото с изображением казни нацистских преступников в Николаеве и Киеве 1945-46 годов, и остальные - портреты нацистских лидеров и действия немецко-фашистской армии и флота", - отметила киевская таможня.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 03

Сообщается, что автором второй группы фото, судя по штампам, является известный гранд фотографии 30-50-х годов - военный фотограф ТАСС Георгий Угринович. На некоторых фото есть штампы - "спецфонд МВД УССР" и "погашено", или "снято с учета".

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 04
Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 05

"Поскольку отдельные фото - как изображение нацистского военного, сидящего на голове памятника Ленину, или фото спящего фашистского летчика на крыле военного истребителя, - по словам специалистов, до недавнего времени не могли быть выставлены публично по этическим и идеологическим соображениям советской власти, следовательно - они являются очень интересными для любителей", - отметили таможенники.

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины 300 документальных фотографий, сделанных во время Второй мировой войны 06

Отмечается, что вскоре уникальные фотографии, после тщательной обработки специалистами архива, появятся в свободном доступе для режиссеров документального и художественного кино, исследователей Второй мировой войны и журналистов.

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